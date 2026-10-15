Dupla armada rende funcionária e rouba mais de R$ 50 mil em loja de piscinas em BH
Suspeitos usavam uniformes de trabalho e fugiram em um carro com placa adulterada
Dois homens armados são procurados pela polícia após renderem uma funcionária e roubarem mais de R$ 50 mil em equipamentos de uma loja de piscinas, no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (14). Os suspeitos usavam uniformes de trabalho e fugiram em um Volkswagen Fox vermelho. De acordo com Victor de Castro Silvério, responsável pelo estabelecimento, o assalto aconteceu por volta das 16h, em uma loja localizada na Avenida Serrana. Os criminosos chegaram ao local vestidos com uniformes de batateiros e, inicialmente, fingiram interesse em um dos produtos comercializados. Em seguida, os homens levaram a funcionária para os fundos da loja, mostraram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. A vítima foi colocada dentro de um banheiro enquanto os suspeitos recolhiam os equipamentos e aparelhos eletrônicos.
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