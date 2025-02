"Ele forçou um beijo", relata funcionária que denuncia médico por assédio em Itabira (MG)

Uma das supostas vítimas do médico suspeito de abuso e assédio sexual é a funcionária do hospital onde ele trabalhava. Em entrevista à RECORD MINAS, ela relatou um dos episódios.



"Em uma das escadas de acesso ele literalmente tentou me agarrar. Ele me envolveu pela cintura, pôs a mão atrás da minha cabeça e forçou um beijo", denuncia a funcionária.



O médico é Danilo Costa, de 46 anos, preso nesta terça-feira (3), em Itabira, a 111 km de Belo Horizonte, suspeito de estuprar e importunar sexualmente pacientes e funcionárias do hospital onde trabalha.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga outras cinco denúncias de crimes cometidos por ele. O médico fez seis vítimas, com idades entre 35 e 52 anos.