Empresário mineiro desaparece após surto psicótico em Balneário Camboriú (SC)

O empresário Bernardo da Silva Chagas, de 39 anos, está desaparecido desde o último dia 7 de abril, durante uma viagem de férias com a família em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo relatos de familiares, ele sofreu um surto psicótico, entrou no mar e, após ser resgatado por bombeiros, fugiu para uma área de mata. A polícia investiga o caso. “Ele só precisa de ajuda, é o que a gente mais precisa nesse momento”, declarou um familiar.



