Entregador é vítima de tentativa de sequestro em Belo Horizonte

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um entregador foi vítima de tentativa de sequestro no bairro Paraíso, na região Leste de Belo Horizonte. O homem estava separando mercadorias na parte de trás do carro, quando foi abordado por dois suspeitos armados. A vítima foi jogada para dentro do baú do veículo, mas conseguiu saltar do carro pouco antes de ser levado pela dupla de criminosos. Veja a matéria completa no vídeo acima.