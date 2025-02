Ex-governador Newton Cardoso será velado nesta segunda-feira (03) em BH

O corpo do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, será velado nesta segunda-feira (3). O político faleceu neste domingo (2), em Belo Horizonte. O governo do estado decretou luto oficial de três dias. Newton Cardoso foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Minas Gerais e ficou conhecido pelas grandes obras que executou durante seu tempo no governo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.