Família busca jovem carioca desaparecida em Belo Horizonte

A família de Thaiz Machado Vitoritte, uma jovem carioca de 20 anos que se mudou para Belo Horizonte com o namorado, está à procura dela após mais de um mês sem contato. Desde 8 de julho ela não dá notícias. Segundo eles, a relação com o namorado era marcada por agressões e discussões. O pai expressou a angústia da família em busca do paradeiro da filha. A Polícia Civil registrou o caso e investiga a situação do namorado monitorado por tornozeleira eletrônica devido a questões judiciais relacionadas à violência doméstica.



