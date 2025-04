Feriado prolongado terá policiamento reforçado nas estradas que cortam MG

Durante o feriado prolongado, a partir desta quarta-feira (16), a Polícia Militar Rodoviária reforçará o policiamento em 30 mil KM de rodovias de Minas Gerais. Mil policiais estarão de prontidão em operações de fiscalização e combate ao crime, abrangendo tráfico de drogas e porte de armas. O Major Vinícius Araújo destaca a importância de evitar imprudências, como ultrapassagens proibidas, principais causas de acidentes fatais. A Polícia Militar de Meio Ambiente também participará com ações preventivas em parques e balneários, alertando para o risco aumentado por conta das chuvas previstas durante o feriado. Motoristas são aconselhados a dirigir com cautela, evitar o excesso de velocidade e garantir que seus veículos estejam em boas condições.



