Filha simula próprio sequestro para enganar o pai e acaba presa com namorado em BH

Uma mulher, o namorado dela e um amigo do homem foram presos pela Polícia Militar depois de simular um sequestro no bairro Caiçaras, na região noroeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (08).



Os suspeitos entraram em contato com o pai da suposta vítima por mensagens de áudio e enviaram fotos dela amarrada. Segundo a polícia, os suspeitos pediram R$ 20 mil de resgate.



A família chamou a polícia e os militares começaram a procurar pelo carro da mulher. Ao serem detidos, os dois homens revelaram que era uma simulação para conseguir dinheiro. A mulher, de 39 anos, confessou aos policiais que aceitou participar da farsa para ajudar o companheiro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.