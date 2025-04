Nuvem de cimento se espalha na região da Savassi após tampa de caminhão estourar

Uma nuvem de poeira cobriu a Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte, após um incidente com um caminhão de cimento, nesta terça-feira (29). A tampa do veículo estourou durante uma entrega, gerando um estrondo e espalhando poeira pela Rua Fernandes Taurinho. "Foi como um tsunami", disse uma funcionária de uma loja próxima. O trânsito ficou caótico, mas a construtora responsável afirmou que não houve vítimas ou danos estruturais. Equipes de limpeza foram acionadas rapidamente, e um caminhão pipa foi utilizado para melhorar as condições no local. Após o susto, moradores sentiram alívio por não haver feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!