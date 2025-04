Trio é preso por furto de fios de cobre em BH; idoso de 62 anos atuava como olheiro

Três homens foram presos em flagrante enquanto furtavam fios de cobre no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal após o crime ser identificado pelas câmeras do sistema de monitoramento Olho Vivo. Entre os detidos está um idoso de 62 anos, que atuava como olheiro durante a ação criminosa. Todos os suspeitos têm antecedentes criminais e, segundo relataram à guarda, pretendiam vender o material furtado para sustentar o uso de drogas.



