Forças de segurança de MG são homenageadas em evento promovido pela Igreja Universal

A Igreja Universal realizou uma cerimônia no Templo Maior em Belo Horizonte, homenageando mais de 100 mil agentes das Forças Armadas e de Segurança do estado, neste domingo (25). Os participantes receberam um café da manhã, livros sobre vida sentimental e participaram de orações conduzidas pelo Bispo Wagner Negrão. O evento destacou a importância do reconhecimento contínuo destes profissionais e incluiu depoimentos emocionados. O programa Universal nas Forças de Segurança reforça o apoio espiritual e emocional às forças de segurança, incluindo suas famílias, em Minas Gerais.



