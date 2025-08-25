Logo R7.com
Forças de segurança de MG são homenageadas em evento promovido pela Igreja Universal

Programa Universal nas Forças de Segurança reforça o apoio espiritual e emocional às forças de segurança

MG no Ar|Do R7

A Igreja Universal realizou uma cerimônia no Templo Maior em Belo Horizonte, homenageando mais de 100 mil agentes das Forças Armadas e de Segurança do estado, neste domingo (25). Os participantes receberam um café da manhã, livros sobre vida sentimental e participaram de orações conduzidas pelo Bispo Wagner Negrão. O evento destacou a importância do reconhecimento contínuo destes profissionais e incluiu depoimentos emocionados. O programa Universal nas Forças de Segurança reforça o apoio espiritual e emocional às forças de segurança, incluindo suas famílias, em Minas Gerais.

