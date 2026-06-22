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Funcionária é agredida por clientes após demora no atendimento em padaria de Betim (MG)

A vítima sofreu um corte no lábio e ficou com o rosto avermelhado em decorrência das agressões

MG no Ar|Do R7

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A funcionária de uma padaria foi agredida por duas clientes na manhã deste sábado (20), no bairro Alto das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a confusão teria começado após as mulheres reclamarem da demora para serem atendidas. O caso foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

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