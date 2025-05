Gerentes de banco e advogados são alvos de operação por estelionato em Belo Horizonte

A Polícia Civil realiza uma operação cumprindo 16 mandados de prisão contra gerentes de três bancos e escritórios de advocacia na manhã desta quinta-feira (22), em Belo Horizonte. De acordo com informações da instituição, os suspeitos são investigados por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, supostamente trocando fotos em documentos para realizar empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado é superior a R$ 20 milhões. Uma das vítimas é de São Sebastião do Paraíso, a 400 km de Belo Horizonte. Policiais do interior também participam da ação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!