Homem coloca fogo em companheira e vítima pula em piscina para se salvar em MG

Um homem foi preso por jogar gasolina e atear fogo na companheira no distrito de Aldeia, município de Cuparaque, a 497 km de Belo Horizonte. A jovem, de 22 anos, sofreu queimaduras em várias partes do corpo. Câmeras registraram sua fuga desesperada pela rua até uma piscina. O autor foi levado à delegacia em Conselheiro Pena e autuado por tentativa de feminicídio. A vítima permanece internada em um hospital em Governador Valadares.



