Homem é atropelado e agredido com golpes de picareta após discussão em Caeté (MG)
Vítima, de 27 anos, foi atingida na cabeça e no ombro e transferida para o Hospital João 23
Um homem de 27 anos foi atropelado e agredido com golpes de picareta durante uma confusão em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde desse domingo (13), em um trecho da antiga linha férrea, no bairro José Brandão. Três homens são apontados por testemunhas como suspeitos das agressões. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 15h31 para atender inicialmente a uma ocorrência de ameaça na Rua Francisco Assunção Pedrosa. Durante o deslocamento, os militares encontraram um Honda City preto seguindo em direção à Santa Casa de Caeté. A motorista pediu ajuda e informou que transportava um homem ferido. Os policiais acompanharam o veículo até a unidade de saúde. A vítima apresentava um corte na cabeça e, conforme as informações levantadas pela PM, teria se envolvido em uma discussão momentos antes.
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