Homem é condenado a 13 anos de prisão por matar namorado de ex em Belo Horizonte

Breno Vasconcelos Costa foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato de Leandro Pires da Silva, em 2018, em um bar na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Motivado por ciúmes, o crime se deu após Leandro, de 33 anos, ter um relacionamento com a ex-mulher de Breno, mas por causa das ameaças, resolveu terminar o namoro, dias antes do crime acontecer. A família da vítima afirmou que esperava uma pena mais severa, mas acredita que a justiça foi feita. Durante o julgamento, a defesa apresentou teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, que foram rejeitadas. O júri foi realizado remotamente e a juíza Maria Beatriz Fonseca emitiu ordem de prisão contra Breno, que deve se entregar em breve. A promotoria declarou que recorrerá da sentença.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!