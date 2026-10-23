Homem é morto a facadas após possível briga em praça de BH

Um homem foi morto a facadas na tarde desta quinta-feira (22), no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teria se envolvido em uma briga em uma praça próxima ao local onde foi encontrada. O crime aconteceu por volta de 12h. Quando os militares chegaram ao endereço, o homem já estava sem vida.