Homem é morto a facadas após possível briga em praça de BH
Vítima foi encontrada sem vida no bairro Mantiqueira, em Venda Nova; motivação do crime é desconhecida
Um homem foi morto a facadas na tarde desta quinta-feira (22), no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teria se envolvido em uma briga em uma praça próxima ao local onde foi encontrada. O crime aconteceu por volta de 12h. Quando os militares chegaram ao endereço, o homem já estava sem vida.
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