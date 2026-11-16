Homem é morto a facadas pela esposa após discussão por ciúmes em BH; filhos presenciaram crime
Crianças de 11 e 12 anos correram para pedir ajuda à polícia; mulher de 27 anos foi presa em flagrante
Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado pela esposa, de 27, na noite desse domingo (15), no bairro Providência, na região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime teria ocorrido após a mulher encontrar uma conversa do companheiro com outra pessoa no celular dele. Os filhos do casal, de 11 e 12 anos, presenciaram a situação e pediram socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 22h20 para atender a uma denúncia de perturbação do sossego na rua Doutor Benedito Xavier. Ao chegarem ao endereço, encontraram as duas crianças chorando e desesperadas. Elas correram em direção aos policiais e relataram que a mãe estava atacando o pai com uma faca. Os militares presenciaram o homem tentando fugir da companheira, que corria atrás dele com a arma branca nas mãos. A vítima apresentava sangramento intenso, provocado por golpes de faca, incluindo um ferimento profundo na região do tórax.
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