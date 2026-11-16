Um homem de 42 anos morreu após ser esfaqueado pela esposa, de 27, na noite desse domingo (15), no bairro Providência, na região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime teria ocorrido após a mulher encontrar uma conversa do companheiro com outra pessoa no celular dele. Os filhos do casal, de 11 e 12 anos, presenciaram a situação e pediram socorro. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 22h20 para atender a uma denúncia de perturbação do sossego na rua Doutor Benedito Xavier. Ao chegarem ao endereço, encontraram as duas crianças chorando e desesperadas. Elas correram em direção aos policiais e relataram que a mãe estava atacando o pai com uma faca. Os militares presenciaram o homem tentando fugir da companheira, que corria atrás dele com a arma branca nas mãos. A vítima apresentava sangramento intenso, provocado por golpes de faca, incluindo um ferimento profundo na região do tórax.