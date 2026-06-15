Homem é preso após espancar ex-companheira e tentar arrastá-la para dentro de casa em Santa Luzia
Crime foi registrado por câmeras de segurança e ganhou repercussão nas redes sociais; vítima afirma que já havia sido agredida anteriormente pelo suspeito
Um homem de 31 anos, identificado como Jean Carlos Andrade da Silva, foi preso neste domingo (14) após agredir a ex-companheira, de 26 anos, no bairro Londrina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a vítima, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e a aguardava em frente à residência após ela retornar de um rodeio em Pedro Leopoldo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi atacada com socos, chutes e tapas, sendo derrubada no chão e, segundo o relato, arrastada em direção à casa contra a própria vontade. A vítima afirmou que temeu ser estuprada ou morta e que as agressões só cessaram após a intervenção de uma vizinha. As imagens repercutiram nas redes sociais e ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito em Belo Horizonte.
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