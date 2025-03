Homem é preso após garota de programa acordar ferida em BH

Um homem foi preso após passar a noite com uma garota de programa no bairro Sion, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mulher chamou a polícia ao acordar com ferimentos na cabeça e sem se lembrar de nada após consumir uma bebida alcoólica. No entanto, segundo o homem, a confusão teria começado devido a um “desacordo no valor do serviço oferecido”. A Polícia Civil ainda não confirmou se o suspeito, encaminhado para a Delegacia da Mulher, continua preso. Veja a reportagem completa no vídeo acima.