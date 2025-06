Homem é preso depois de furtar e engolir correntinha de ouro em feira de Belo Horizonte

Um homem, de 23 anos, foi preso depois de furtar e engolir uma corrente de ouro na Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte, neste domingo (30). A vítima foi surpreendida pelo suspeito, que fugiu em seguida. Segundo a Guarda Civil Municipal, ao ser abordado, o suspeito foi levado ao Hospital Odilon Behrens, na região Noroeste da capital mineira, onde um exame de raio-x confirmou a presença da corrente no estômago.



O suspeito possui uma extensa ficha criminal e estava em liberdade com tornozeleira eletrônica, que ele cortou para tentar vender. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil.



