Homem é preso e adolescentes são apreendidos depois de roubar motorista de aplicativo em BH

Um motorista de aplicativo foi assaltado, na noite desta segunda-feira (19), no bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte. Um homem, de 27 anos, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos. O veículo roubado foi localizado rapidamente graças a um rastreador. Um dos adolescentes estava armado durante o crime. Um quarto suspeito, que conduzia a motocicleta usada no assalto, conseguiu fugir. Os homens têm passagens por tráfico de drogas e, segundo a mãe, um dos menores está envolvido em crimes desde os 12 anos. Apesar do susto, o motorista disse que continuará trabalhando para sustentar sua família.



