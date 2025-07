Homem é preso por filmar partes íntimas de mulher em supermercado em Belo Horizonte

Um homem, de 57 anos, foi preso em flagrante no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, por filmar as partes íntimas de uma mulher dentro de um supermercado. A vítima estava acompanhada do noivo quando outro cliente alertou sobre a situação. O suspeito, que já tinha passagem por injúria racial e lesão corporal, não resistiu à abordagem da guarda municipal e entregou seu celular com as imagens.



A guarda destacou a importância de conscientizar as mulheres de que a culpa nunca é da vítima, enfatizando que a importunação sexual deixa marcas emocionais duradouras. O suspeito está internado na UPA Centro-Sul devido a complicações pós-cirúrgicas e será encaminhado ao presídio após alta.



