Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em BH; suspeitos fugiram de carro
Vítimas foram baleadas por ocupantes de um Fiat Mobi branco, que fugiram em direção ao Anel Rodoviário
Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite desse domingo (8), no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 19h43, na rodovia MG-05, em frente a um estabelecimento comercial. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo efetuados por ocupantes de um Fiat Mobi branco. Um dos homens morreu ainda no local, enquanto o outro foi baleado no pé. O estado de saúde do sobrevivente não foi informado. Após o ataque, dois suspeitos fugiram no veículo em direção ao Anel Rodoviário. Até o momento, nenhum deles foi localizado.
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