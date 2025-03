Homem, que teria feito ameaças com réplica de arma, é morto pela PM na Grande BH Material apreendido em apartamento será analisado pela PC; família não se conforma com a morte violenta do motorista

MG no Ar|Do R7 31/03/2025 - 12h32 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h32 ) twitter

