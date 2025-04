Homem suspeito de tentar matar companheira se entrega em Contagem (MG)

Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, de 32 anos, se entregou à polícia nesta terça-feira (8), depois de quase um mês foragido. Ele se apresentou na delegacia acompanhado do advogado e de familiares. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, após a denúncia da companheira, Jhenipher Sabriny de Oliveira, de 31. Ela contou à polícia que precisou pular do segundo andar de um prédio para escapar das agressões . O caso aconteceu em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo a vítima, seu marido, Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, a ameaçava com uma faca de churrasco após ela negar a ele a quantia de R$10 mil a ele. Jhenipher acredita que o dinheiro seria usado para comprar drogas.



Na época, após se jogar pela janela do apartamento, a mulher gritou por socorro. Os vizinhos, porém, a colocaram dentro do carro do marido, que afirmou que a mulher estava “delirando” e iria ser levada ao hospital. No veículo, Jhenipher conta que continuou a sofrer ameaças. “Se você contar, eu vou matar seu filho e sua mãe”, desabafa a vítima.



Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma discussão entre o casal. A mulher relatou ter sido torturada e agredida antes de conseguir fugir. O advogado de Pablo afirmou que ele foi orientado a se apresentar para que outra versão dos fatos também seja investigada.



Pablo foi ouvido por cerca de três horas na delegacia e, em seguida, encaminhado ao Ceresp da Gameleira. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta semana.



