Idosa morre e outras três pessoas ficam feridas após carro cair em córrego na Grande BH

Uma idosa morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois que o carro em que elas estavam cair em um córrego em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, no final da tarde deste domingo (23).



O acidente foi no final da tarde na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac quando as quatro mulheres voltavam da igreja. Segundo o Boletim de Ocorrência, a mulher que morreu é uma idosa de 86 anos. As outras três mulheres sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim. Ainda não se sabe as causas do acidente.



Veja mais informações no vídeo acima.