Idoso denuncia ter sido agredido por vizinho durante instalação de câmera em prédio de BH

Um idoso, de 69 anos, afirma ter sido agredido por um vizinho com uma barra de ferro na garagem do condomínio, na tarde dessa segunda-feira (9), no bairro Nova Floresta, região Leste de Belo Horizonte. A confusão iniciou-se com a instalação de uma câmara de segurança na garagem do prédio. Vizinhos presenciaram a cena e o síndico usou uma tampa de panela para intervir. O vizinho suspeito se defendeu alegando legítima defesa e foi liberado após depoimento. O caso segue sob investigação.



