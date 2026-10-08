Idoso morre ao tentar proteger filho durante ataque a tiros dentro de casa na Grande BH

Um idoso de 71 anos morreu após tentar proteger o próprio filho durante um ataque a tiros dentro de casa, na noite desta terça-feira (6), no bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o filho, de 36 anos, era o alvo dos criminosos e também foi baleado. Ele permanece internado. De acordo com a PM, o homem de 36 anos estava na rua GG, acompanhado da namorada, quando criminosos chegaram em um Chevrolet Onix prata e começaram a atirar contra ele. Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr para dentro de casa, na tentativa de escapar dos disparos. No entanto, um dos suspeitos, que estaria encapuzado e armado, desceu do veículo e invadiu a residência. Dentro do imóvel, o pai do homem, identificado como José de Fátima Fernandes da Silva, de 71 anos, estava assistindo à televisão quando percebeu a ação.