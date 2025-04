Jovem, de 18 anos, é preso suspeito de fazer parte de quadrilha que invade imóveis

David Oliveira Areias, de 18 anos, foi preso em flagrante ao invadir um apartamento no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em invasões que atua em vários estados do Brasil. Durante a prisão, a polícia apreendeu dinheiro, uma chave de fenda e outros objetos. Os criminosos são conhecidos por serem violentos, agredindo funcionários em suas ações. Em uma operação anterior, um apartamento no mesmo bairro foi saqueado, resultando no roubo de R$200 mil. A polícia alerta sobre a presença de adolescentes entre os criminosos e recomenda medidas preventivas, como o contato com vizinhos de confiança, para evitar crimes semelhantes.



