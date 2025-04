Jovem é preso depois de roubar carro de mulher que estava amamentando o filho em BH

Um jovem, de 18 anos, foi preso depois de roubar um carro na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima amamentava o filho dentro do veículo no momento do ataque.



O crime ocorreu quando a mulher parou em frente a uma escola para levar a filha para escola. O suspeito, armado com uma réplica de arma de fogo, anunciou o roubo. A mulher conseguiu tirar o bebê e acionou a polícia.



Após uma operação de cerco, os militares localizaram o veículo no bairro Cabral, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi preso em flagrante e a vítima reconheceu o homem pelas fotos enviadas pelos policiais.



