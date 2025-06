Jovem tem motocicleta furtada na porta de casa um dia depois da compra em Belo Horizonte

Um jovem teve a moto furtada enquanto estava estacionada na calçada de casa, no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte. O veículo, comprado no dia anterior por R$ 20 mil e ainda sem placa, seria usado para trabalhar como motoboy. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito forçando a ignição antes de levar a moto. Rodrigo Junio conseguiu identificar o autor que circulava pela rua momentos antes do furto. "Eles passaram aqui minutos antes e tiraram a placa da moto deles", relatou. Sem seguro, ele agora lida com o financiamento do veículo e busca apoio da polícia, que segue investigando o caso. Os suspeitos ainda não foram localizados e presos.



