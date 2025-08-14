Logo R7.com
Julgamento de acusado em participar na morte de policial militar acontece nesta quinta (14) em BH

Geovanni Faria de Carvalho é julgado por participação na morte do sargento Roger Dias e outras tentativas de homicídio.

MG no Ar

Começa, nesta quinta-feira (14), o julgamento de Geovanni Faria de Carvalho, acusado de participar da ação que resultou na morte do policial militar Roger Diasem em janeiro de 2024. Segundo a Denúncia do Ministério Público, Geovanni é acusado de atirar contra quatro policiais militares. Ele está preso desde a data do crime.

