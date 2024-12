Marquise que desabou e matou idosa em BH tinha danos estruturais significativos, diz Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais identificou danos na estrutura da marquise que desabou e matou uma idosa, na noite desta quinta-feira (05), em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Luzia de Castro Lopes morreu na hora.



"A gente não observou uma relação direta com o período chuvoso. A gente observou uma estrutura com danos estruturais significativos. Uma das vigas que sustentava essa viga havia se rompido. Muito provavelmente foi isso que causou a queda da marquise", falou o Tenente Gabriel Caetano.



Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, ao todo, sete viaturas foram acionadas para atender a ocorrência, além de uma equipe do SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência. Quando os militares chegaram, a mulher já tinha sido retirada dos escombros.



Para os trabalhos periciais, foi necessária a retirada de parte da marquise que não caiu. Após os trabalhos da perícia, o corpo de Luzia foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A Defesa Civil acompanhou os trabalhos.



