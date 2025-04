Menino autista que saiu de casa sozinho em BH é resgatado por policiais em Santa Luzia (MG)

Uma criança autista, de 12 anos, que desapareceu de casa na noite desta segunda-feira (14), Belo Horizonte, foi encontrada na manhã desta terça-feira (15), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe, Janaína Souza, percebeu sua ausência ao acordar e acionou imediatamente a Polícia Militar. "Foi desesperador", relatou ela. O menino, não verbal, foi encontrado por um motorista de van na MG20, que prontamente comunicou a polícia. O sargento Luís Antônio destacou a importância da rápida resposta e a empatia do motorista. A operação durou cerca de 15 minutos, trazendo alívio para a família. Janaína mencionou que o filho aprendeu a abrir janelas durante o tratamento, o que causou o incidente. Felizmente, o menino estava bem no momento do resgate.



