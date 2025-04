Menino que morreu após ser picado por escorpião será enterrado nesta quinta-feira (24)

O corpo do menino, de 7 anos, que morreu após ser picado por um escorpião, na cidade de Mariana, a 110 km de Belo Horizonte, será enterrado na tarde desta quinta-feira (24) em Betim, na região metropolitana da capital mineira.



Após a picada, Arthur Saymon foi inicialmente atendido na UPA de Mariana, mas devido à gravidade do caso, foi transferido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para Belo Horizonte. Durante o voo, Arthur sofreu uma parada cardiorrespiratória. No hospital João 23, ele foi estabilizado, mas não resistiu. O sepultamento acontecerá hoje às 17 horas no cemitério municipal Parque Jardim Cachoeira, em Betim. Arthur treinava na categoria sub-7 do Atlético e sonhava em ser jogador profissional. O centro de treinamento do Galo lamentou a perda do jovem atleta.



