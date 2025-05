Ministério Público apura preços abusivos cobrados em emplacamentos de veículos na Grande BH

Esta semana, o Procon do Ministério Público solicitou que a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito explique a discrepância no custo das placas de veículos entre cidades próximas. Em Belo Horizonte, o preço é de cerca de R$80, enquanto em Nova Lima chega a R$450. O Ministério Público exigiu justificativa para essas diferenças e orienta consumidores insatisfeitos a acionarem o PROCON.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!