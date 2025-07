Motorista de aplicativo capota carro ao fugir de assalto em Belo Horizonte

Um motorista de aplicativo capotou o carro ao tentar escapar de um assalto no bairro da Graça, em Belo Horizonte. A corrida foi solicitada em nome de uma mulher, mas dois homens embarcaram. Ao chegar ao destino, um terceiro homem tentou entrar no carro, anunciando o assalto. O motorista percebeu a intenção criminosa, acelerou o veículo e acabou capotando. Embora o carro tenha capotado, o motorista saiu ileso. Os criminosos fugiram após a ação, e a vítima expressou sua preocupação sobre a segurança na profissão.



