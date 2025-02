Motorista de aplicativo foge após capotar carro em BH

Um motorista de aplicativo capotou o carro no viaduto Itamar Franco, no Prado, região oeste de Belo Horizonte. Ele estava sozinho e abandonou o veículo após o acidente. Apesar de pisar no freio, o motorista não conseguiu evitar a colisão, e o veículo bateu na mureta de proteção, capotando em seguida. Um motorista que passou logo depois registrou o fato. O carro estava com a documentação atrasada desde 2023, por isso, foi apreendido e levado para o pátio do Detran. A polícia vai investigar as razões pelas quais o motorista abandonou o veículo após o acidente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.