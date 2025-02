Motorista de aplicativo tem carro roubado pela segunda vez em BH e reclama da falta de segurança

Uma mulher de 19 anos foi presa suspeita de participar do roubo de um carro no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte. O motorista de aplicativo foi forçado a sair do veículo, que foi levado pelos criminosos. Após pedir ajuda em uma lanchonete, ele conseguiu acionar a polícia. Com as coordenadas do rastreador, a Polícia Militar localizou e recuperou o carro e os pertences em uma hora e meia. Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de brinquedo utilizada no crime. A suspeita, Karoliny Stephanie de Almeida dos Santos Lana, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (4). O outro envolvido conseguiu fugir, mas a polícia já tem sua identidade. Este foi o segundo assalto sofrido pelo motorista que, além disso, já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. Ele reclama da falta de apoio e segurança das empresas de aplicativo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.