Motorista desaparece após bater e abandonar carro no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um motorista abandonou o carro após um acidente, na madrugada desta terça-feira (02), no Anel Rodoviário, altura do bairro Maria Virgínia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Testemunhas relataram que o homem seguia no sentido Espírito Santo, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco antes de parar no meio da pista. Após o acidente, o condutor abandonou o carro e fugiu do local. Equipes do Corpo de Bombeiros jogaram serragem para conter o óleo na pista. A Polícia Militar investiga a identidade do motorista e a dinâmica do acidente. Baixe o app aqui!