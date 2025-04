Motorista é preso por suspeita de embriaguez após acidente em Santa Luzia (MG)

Um motorista, de 41 anos, foi preso na madrugada de domingo (27) após perder o controle do carro e bater na fachada de um espetinho no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo o boletim de ocorrência, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia.



O espetinho, bastante conhecido na região, sofreu danos e ficará fechado por alguns dias até a conclusão dos reparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A comerciante responsável pelo local lamentou os prejuízos e destacou a necessidade de melhorias na segurança da rua, como a instalação de quebra-molas e faixas de pedestre. A prefeitura de Santa Luzia foi procurada para comentar as reivindicações dos moradores, mas ainda não enviou resposta.



