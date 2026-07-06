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Motorista invade pizzaria, mata cliente e deixa seis feridos em Montes Claros

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência

MG no Ar|Do R7

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Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma pizzaria na noite deste sábado (5), em Montes Claros, no Norte de Minas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista perde o controle da direção e atinge em cheio uma mesa com clientes na área externa do estabelecimento. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O teste do bafômetro indicou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

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