Motorista sem CNH atropela idosa, foge e é liberado após prisão em MG; vídeo flagrou acidente

Uma idosa, de 60 anos, foi atropelada por um carro enquanto caminhava com sacolas após sair de uma padaria, em Centralina, no Triângulo Mineiro, a 663km de Belo Horizonte. O acidente foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento do atropelamento e a fuga do motorista, de 26 anos, sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde permanece internada em estado grave.