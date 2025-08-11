Motoristas relatam aumento de furtos de veículos em bairro na região da Pampulha, em BH
Imagens mostram ações de ladrões, mas polícia ainda não identificou suspeitos
Moradores do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, relatam que os furtos de veículos e objetos deixados dentro dos carros têm aumentado. Imagens gravadas mostram dois homens agindo para roubar um carro estacionado. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública indicam que houve 93 ocorrências no primeiro semestre deste ano, comparado a 57 no mesmo período do ano anterior. As vítimas registraram boletins de ocorrência e repassaram vídeos à polícia sem resultados até o momento.
