Motoristas relatam aumento de furtos de veículos em bairro na região da Pampulha, em BH

Moradores do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, relatam que os furtos de veículos e objetos deixados dentro dos carros têm aumentado. Imagens gravadas mostram dois homens agindo para roubar um carro estacionado. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública indicam que houve 93 ocorrências no primeiro semestre deste ano, comparado a 57 no mesmo período do ano anterior. As vítimas registraram boletins de ocorrência e repassaram vídeos à polícia sem resultados até o momento.



