Mulher é morta na frente da filha em possível acerto de contas entre traficantes em MG

Um possível acerto de contas entre traficantes provocou a morte de uma mulher, na noite desta terça-feira (29), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima dirigia um carro quando foi baleada por suspeitos em uma moto.



As imagens captadas por câmeras de vigilância mostram o momento em que o veículo trafega lentamente e só para quando bate na mureta de proteção. Ainda em movimento, a porta traseira do carro abre e um homem corre desesperado.



Elizângela dos Santos Gomes, de 39 anos, foi atingida por três tiros e morreu no local. O irmão dela, Sandro Cardoso dos Santos, de 35 anos, também foi baleado. Uma criança, de 5 anos, filha de Elizângela, que também estava no veículo não se feriu.



Sandro correu para um shopping em busca de ajuda. Quando os socorristas chegaram, a própria vítima informou que carregava uma arma. Ela estava municiada com seis cartuchos e foi apreendida. Segundo a polícia, a suspeita é de que o atentado tenha sido motivado por vingança. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Contagem.



No carro das vítimas foram encontradas drogas em uma bolsa que pertencia à Elizângela. A mulher também tinha passagem pela polícia. A filha dela ficou sob os cuidados de um parente. Os suspeitos do crime estão sendo procurados.