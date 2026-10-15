Mulher joga soda cáustica no rosto do ex-companheiro e o esfaqueia no pescoço em Caeté (MG)

Um homem de 24 anos ficou ferido após ser atacado com soda cáustica e esfaqueado no pescoço pela ex-companheira, também de 24 anos, em um sítio de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima tentou escapar das agressões pulando em uma piscina, mas foi perseguida pela mulher (veja o vídeo abaixo). Segundo a Polícia Militar, o homem estava dormindo no imóvel quando foi surpreendido pela ex-companheira, que teria jogado soda cáustica em seu rosto. Para tentar se proteger do produto químico, ele correu e pulou na piscina. A suspeita, no entanto, pegou uma faca na cozinha, perseguiu a vítima e a atingiu no pescoço. Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o sítio e procurou uma base da Polícia Militar no Centro de Caeté, onde denunciou as agressões. Após o relato, os militares foram até o imóvel e localizaram a suspeita.