Mulher morre após carro capotar e cair em córrego de BH

Uma mulher, de 52 anos, morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia MG-20, no bairro Ribeiro de Abreu, região nordeste de Belo Horizonte. O veículo caiu de uma altura de seis metros e foi parar dentro do Córrego do Onça. Para tentar salvar a vítima, 22 militares da corporação se uniram no esforço de resgate, já que ela estava presa ao cinto a três metros de profundidade, mas ela não resistiu. Veja a reportagem completa no vídeo acima.