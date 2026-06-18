Mulher sem habilitação atropela homem na calçada após perder controle de carro no Barreiro Ainda segundo o relato da motorista, ela seguia pela rua Lucas Carvalho de Santos quando confundiu os pedais do automóvel e acelerou involuntariamente

MG no Ar|Do R7 18/06/2026 - 07h41 (Atualizado em 18/06/2026 - 07h41 ) X (Twitter)

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