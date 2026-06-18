Mulher sem habilitação atropela homem na calçada após perder controle de carro no Barreiro
Ainda segundo o relato da motorista, ela seguia pela rua Lucas Carvalho de Santos quando confundiu os pedais do automóvel e acelerou involuntariamente
Ainda segundo o relato da motorista, ela seguia pela rua Lucas Carvalho de Santos quando confundiu os pedais do automóvel e acelerou involuntariamente
Últimas
Guindaste desgovernado desce rua, atinge carros e causa danos em imóvel no bairro Jardim Vitória, BH
Acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (17) e não deixou feridos; proprietário do guindaste se responsabiliza pelos prejuízos
Jovem sem habilitação atropela idoso no Barreiro, em BH; a vítima está internada em estado grave
Condutora sem licença confunde pedais e deixa homem de 61 anos em estado grave
Jovem bate carro de luxo em semáfaro da Avenida Raja Gabaglia, na região centro-sul de BH
Jovem de 19 anos perdeu o controle do veículo na avenida Raja Gabaglia
Homem é preso após ameaçar pessoas e roubar dois notebooks de loja no bairro Padre Eustáquio, em BH
Suspeito foi localizado rapidamente após ação conjunta da comunidade e polícia militar
Suspeitos de roubo, homens são capturados após perseguição na avenida do Contorno, em BH
Homem e adolescente são detidos após série de roubos na região Centro-Sul de Belo Horizonte
Em poucas horas criminosos invadem casa e deixam prejuízo em imobiliária do bairro Itapoã, em BH
Ladrões invadem imobiliária, causam prejuízo e moradores relatam aumento de crimes na região
Pesquisa da UFMG desenvolve programa que indentifica atrose com o uso de inteligência artificial
Pesquisadores desenvolvem ferramenta que analisa radiografias para identificar a doença rapidamente
Polícia prende dois homens que furtavam carga de aparelhos de televisão em Contagem, na Grande BH
Dois homens foram presos e um fugiu durante abordagem em local isolado
Homem e mulher são presos com oitocentas barras de maconha e caminhão roubado em Sabará, Grande BH
Policiais apreendem entorpecentes avaliados em mais de um milhão de reais
Jovem de 19 anos é preso novamente por tráfico de drogas na região do Barreiro, em BH
Guarda municipal encontra grande quantidade de entorpecentes em Belo Horizonte
Ex-jogador Jô tem prisão mantida pela justiça de Minas Gerais após audiência de custódia
Jô não consegue acordo para pagar dívida e seguirá preso por decisão judicial
Bulldog francês é baleado em avenida de BH; tutor tenta impedir novos disparos
Câmeras registraram o momento em que homem atira contra o animal; cachorro foi atingido no abdômen e segue internado sem risco de morte
Câmera flagra homem furando 4 pneus de carro estacionado e polícia investiga o motivo
Quatro pneus furados; dono do carro está surpreso e teme novos ataques
Moradores reclamam da presença de vacas e porcos em praças do Jardim Riacho, em Contagem
Presença dos animais gera sujeira e ameaça segurança no trânsito na região