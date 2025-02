Ônibus perde freios, tomba e deixa sete feridos em Nova Lima (MG)

Um ônibus metropolitano da linha 3842, que fazia o trajeto de Belo Horizonte para Raposos, tombou na rodovia MG-30, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu logo após uma curva, quando o veículo perdeu os freios, deixando sete pessoas feridas.



Quatro homens e duas mulheres foram encaminhados ao hospital. O motorista, que estava na segunda semana de trabalho nesta linha, também ficou ferido no joelho, mas permaneceu no local aguardando a remoção do ônibus. A perícia foi acionada e deve investigar a causa do problema mecânico que causou o acidente.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.